El presentador de CNN responde a Trump después de que este acusara a la cadena de “noticias falsas” sobre Irán: “Nuestro trabajo no es intentar complacer al presidente” [ENG]  

El presentador de CNN Jake Tapper arremetió contra el presidente Trump después de que el comandante en jefe acusara a la cadena de difundir una “declaración falsa”. Trump cargó contra CNN el martes, después de que la presentadora Erin Burnett leyera un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán sobre el alto el fuego entre la República Islámica y Estados Unidos. “El enemigo, en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní, ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante”, decía el comunicado.