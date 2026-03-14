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¿Preparados para la quinta crisis económica del siglo XXI?

¿Preparados para la quinta crisis económica del siglo XXI?

Algunos iluminados proclamaban a finales del siglo XX que la economía iba a crecer de forma sostenida e indefinida, sin altibajos, gracias a los aumentos de la productividad derivados de la revolución tecnológica en marcha que había traído internet a nuestros hogares. Era el fin de los ciclos económicos, decían pensadores relevantes, en línea con el fin de la historia que sentenció Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín. El pronóstico de una economía a salvo de crisis se demostró ilusorio bien pronto.

| etiquetas: economía , política internacional , crisis económica , economía mundial
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4 comentarios
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WcPC #2 WcPC
El liberalismo es la repera, son crisis, tras crisis, tras crisis
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Falk #4 Falk
#2 hay q equilibrar la balanza para evitar la extrema desigualdad. Las empresas, pasado un valor deberían estar obligadas a fragmentarse para evitar monopolios y sobre todo favorecer la competencia.
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Sin embargo, los inversores han querido estos días agarrarse a la versión más optimista posible, animados por las palabras de Donald Trump del lunes de que el conflicto está “prácticamente terminado”. Ese mensaje precipitó la recuperación de las Bolsas, que estaban desplomadas ese día y repuntaron con brío, e hizo caer en picado el precio del petróleo de los casi 120 dólares por barril a la zona de los 90, todavía caro.

George Hay, analista de Breakingviews, escribió aquí: “Existe el

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Doisneau #3 Doisneau
a finales del siglo XX que la economía iba a crecer de forma sostenida e indefinida, sin altibajos, gracias a los aumentos de la productividad


Aqui es donde se ve el principal problema de la economia como disciplina, querer dar aires de ciencia exacta a un fenomeno que no es mas que politicos y empresarios haciendo lo que les sale de los huevos, muchas veces en perjucio de todas las partes implicadas, de forma erratica y estupida. Y por eso hay que recelar de indicadores economicos, y demas formulitas, se trata de una cuestion de principios y valores, y decidir en que tipo de mundo queremos vivir colectivamente, no hacer analisis numericos vergonzosamente simples que ademas tapan la dimension humana de la disciplina.
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menéame