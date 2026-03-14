¿Preparados para la quinta crisis económica del siglo XXI?

Algunos iluminados proclamaban a finales del siglo XX que la economía iba a crecer de forma sostenida e indefinida, sin altibajos, gracias a los aumentos de la productividad derivados de la revolución tecnológica en marcha que había traído internet a nuestros hogares. Era el fin de los ciclos económicos, decían pensadores relevantes, en línea con el fin de la historia que sentenció Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín. El pronóstico de una economía a salvo de crisis se demostró ilusorio bien pronto.
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George Hay, analista de Breakingviews, escribió aquí: “Existe el
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Aqui es donde se ve el principal problema de la economia como disciplina, querer dar aires de ciencia exacta a un fenomeno que no es mas que politicos y empresarios haciendo lo que les sale de los huevos, muchas veces en perjucio de todas las partes implicadas, de forma erratica y estupida. Y por eso hay que recelar de indicadores economicos, y demas formulitas, se trata de una cuestion de principios y valores, y decidir en que tipo de mundo queremos vivir colectivamente, no hacer analisis numericos vergonzosamente simples que ademas tapan la dimension humana de la disciplina.