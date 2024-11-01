edición general
Preocupación en Oriente Próximo ante la aparición masiva de chemtrails

La preocupación llega de cierto sector relacionado con parapsicología que afirma que existe una conspiración por la cual desde aviones se está fumigando la región con productos químicos que provocan homosexualidad, wokismo y espíritu crítico.

skaworld #6 skaworld
#5 El Skaworld del otro plano tiene un dia estupendo y no paran de lloverle alabanzas de gente que entiende a la perfección sus diatribas.

¡Maldito!
4 K 75
Kantinero #7 Kantinero
#6 Ya, pero cual es el plano estándar?
0 K 12
skaworld #8 skaworld *
#7 La respuestra varia en si tienes perilla o no, todo el mundo sabe que tu yo con perilla es el malvado y por tanto, el del plano bizarro  media
0 K 12
Kantinero #9 Kantinero
#8 No sé, mi yo es muy contestatario, un cabrón en toa regla
0 K 12
skaworld #11 skaworld
#9 Luego tu reverso es conformista, una oveja en sus dias fértiles
0 K 12
skaworld #2 skaworld *
A mi lo q me preocupa es que con todos estos bombardeos hagan un agujero... y veamos la cara oculta de la tierra plana.... ¿Que maravillosos y oscuros seres habitarán el otro plano?

A mi me gusta pensar que en ese otro plano existe un Skaworld trabajador, ciclado y con un buen pedazo de nabo
4 K 69
Kantinero #5 Kantinero *
#2 Ciclado?
Qué coño es ciclado, algún tipo de perversión de nuevo cuño?
Lo de trabajador no lo entiendo, para que quiere alguien ser trabajador, y lo de pedazo de nabo como no tengas dónde meterlo tampoco te sirve para nada.
Hoy no andas nada inspirado, excepto por lo del agujero en la tierra.
Te planto un positivo para animarte a que te esfuerces un poco más.
1 K 24
#10 Barriales
#2 no pienses tanto. No hay bomba suficientemente grande y microscopio tan potente.
1 K 19
Thornton #14 Thornton
#13 El mayor peligro para los negacionistas, terraplanistas, supremacistas y calañas similares
0 K 20
aupaatu #4 aupaatu *
Cuando aprendes a colgar complementos de imán de la vacuna contra el COVID dejas de pensar en negativo y miras con otros ojos a los emigrantes y homosexuales.
0 K 9
#15 fremen11
Joder, casualidad que todo el mundo está saliendo por patas y en avión de la zona.....y casualidad que hay más aviones de combate en la zona......
0 K 9
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Va a ser ese el problema.
0 K 9
Thornton #12 Thornton
#1 con productos químicos que provocan homosexualidad, wokismo y espíritu crítico

¡Ahí es nada!
0 K 20
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#12 espiritu crítico?
0 K 9
#3 lordban
Que estén agradecidos, si puedes ver el chemtrail es que el pepinazo se lo ha llevado otro.
0 K 7

