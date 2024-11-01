Prenden fuego dentro de 'La casa de los Gemelos 2' y la seguridad tiene que entrar a extinguirlo: "Casi se muere una persona"

Tras ponerse a bailar mientras el fuego crece, entran los miembros de seguridad con un extintor de polvo, apagando el fuego. La Falete le arrebata el extintor al personal de seguridad y comienza a descargarlo a bocajarro contra sus compañeros, llenando la estancia de una nube de humo y polvo en sus pensión, ante lo que todos huyen. Sin embargo, el concursante Sweet Flow se queda dentro. "Flow no sale de ahí, no sale", dice una compañera. Tras unos segundos, la seguridad tiene que entrar a buscarle a la estancia irrespirable...