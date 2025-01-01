Prende la mecha del descontento social ante la gestión de los incendios de Mañueco y el PP en Castilla y León

Una tímida concentración en Ponferrada ha dado paso a mil personas en León y una manifestación convocada para este miércoles en la capital pucelana: “No se pueden tolerar las irresponsabilidades de la Junta".
Y os aseguro que ahí va a volver a salir el PP eternamente. Da igual lo que pase. La gente, al menos en Salamanca, es en general clasista y míserable, se ven ellos tuertos por ver ciego al vecino. No hay solución sin una reeducación profunda de esa sociedad podrida de catetismo y egoísmo destructivo que es Castilla y León. En los límites de provincia colindantes con esa comunidad autónoma debería poner "abandone toda esperanza quien atraviese esta frontera".
Los cambios llegarán y serán a mejor.