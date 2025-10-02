edición general
Premio Nobel de Medicina 2025 para los descubridores de las células guardianas del sistema inmunitario

Premio Nobel de Medicina 2025 para los descubridores de las células guardianas del sistema inmunitario

El Instituto Karolinska de Suecia ha otorgado el premio Nobel en Fisiología o Medicina de 2025 a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica.

| etiquetas: nobel , medicina , sistema inmunitario
5 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿No se lo han dado a Trump y a Kennedy jr? ¡qué iniustitia! xD
javibaz #3 javibaz
#1 un insulto a USA.
placeres #4 placeres *
Vaya no se lo dieron a los relacionados con el apetito, y entre los investigadores sobre inmunitario estos no estaban tampoco entre los favorito de la Mula Francis de villatoro.
francis.naukas.com/2025/10/02/predicciones-de-los-premios-nobel-de-202
Esperaré a que en Coffe-break o similar expliquen este nobel a ignorantes como yo
alcama #2 alcama
Mi candidata era Mónica García, médico y madre
