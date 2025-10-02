Premio Nobel de Medicina 2025 para los descubridores de las células guardianas del sistema inmunitario

El Instituto Karolinska de Suecia ha otorgado el premio Nobel en Fisiología o Medicina de 2025 a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica.
| etiquetas: nobel , medicina , sistema inmunitario
francis.naukas.com/2025/10/02/predicciones-de-los-premios-nobel-de-202
Esperaré a que en Coffe-break o similar expliquen este nobel a ignorantes como yo
en.wikipedia.org/wiki/Fred_Ramsdell
en.wikipedia.org/wiki/Mary_E._Brunkow
en.wikipedia.org/wiki/Shimon_Sakaguchi