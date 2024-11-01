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Premiado un proyecto tecnológico que ahorra 80.000 horas de trabajo a los funcionarios

Premiado un proyecto tecnológico que ahorra 80.000 horas de trabajo a los funcionarios

El proyecto Aurora, con una inversión de 1,6 millones, ha sido reconocido con el Award for Cloud Adoption

| etiquetas: tecnología , administración , aurora , award for cloud adoption
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3 comentarios
5 1 1 K 56 actualidad
Yoryo #2 Yoryo
Mas tiempo para perseguir a defraudadores y controlar el uso de las ayudas a los sectores de empresarios.
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#1 Quillotro *
Menos trabajo para los funcionarios... aunque habría que recalcular el número de horas
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estemenda #3 estemenda
#1 Pues va a haber que ir a sus casas a hacerles la colada o algo :troll:
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menéame