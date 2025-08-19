edición general
16 meneos
31 clics

Preguntan a un bombero si es irresponsable no declarar el nivel 3 de emergencia y señala a los políticos: “Todos blancos e impolutos, se les llena la boca”

Mayor ha insistido en que depende de las autoridades para poder desarrollar el trabajo de prevención y que no sirven lamentarse cuando ya es demasiado tarde. Es verdad que nosotros dependemos de ellos. Estoy viendo mucho delegado de Gobierno, que están todos blancos e impolutos, en zonas seguras, no están en riesgo. Se les llena la boca y lo siento en el alma por decirlo así, de ‘Lo siento por la familia, perdonad o agradezco, tal’ pero son ellos los que tienen las competencias de poder hacer algo, de cambiar estas situaciones

| etiquetas: bombero , políticos , incendios
14 2 2 K 156 actualidad
6 comentarios
14 2 2 K 156 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Lo que pasa es que, efectivamente, el mando va a pasar al Gobierno y, al fin y al cabo, se van a comer el marrón de toda una mala gestión de los incendios forestales. Se lo van a comer ellos y van a ser la imagen, y son datos estadísticos que les van a costar a ellos”, ha expresado el bombero


Entiendo su lógica señor bombero. Pero es irrelevante, los medios de la derechusma ya se ocuparán de esparcir la idea de que la culpa es del gobierno, con nivel 3 o sin el.
La merma mental de los votantes derecharras, hará el resto.
3 K 50
#6 Leon_Bocanegra
#5 con dos o tres más como él, no necesitariamos a la UME
0 K 12
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Supongo que cuando habla de "delegado de gobierno", no lo hace en sentido estricto.
0 K 10
#3 Leon_Bocanegra
#2 no creo, porque habla de muchos delegados del gobierno que ha visto por ahí impolutos y blablabla .
Y solo hay uno por comunidad.
0 K 12
#5 capitan.meneito
#3 he aquí un delegado del gobierno dando el callo.  media
0 K 10
Olepoint #4 Olepoint
¿ Todos, estás seguro ? No, no son todos, son los de siempre, los que llevan 40-50 años arruinando a los españoles y enriqueciendo a la gran banca, los especuladores, los multimillonarios, etc...
0 K 8

menéame