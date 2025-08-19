Preguntan a un bombero si es irresponsable no declarar el nivel 3 de emergencia y señala a los políticos: “Todos blancos e impolutos, se les llena la boca”

Mayor ha insistido en que depende de las autoridades para poder desarrollar el trabajo de prevención y que no sirven lamentarse cuando ya es demasiado tarde. Es verdad que nosotros dependemos de ellos. Estoy viendo mucho delegado de Gobierno, que están todos blancos e impolutos, en zonas seguras, no están en riesgo. Se les llena la boca y lo siento en el alma por decirlo así, de ‘Lo siento por la familia, perdonad o agradezco, tal’ pero son ellos los que tienen las competencias de poder hacer algo, de cambiar estas situaciones
| etiquetas: bombero , políticos , incendios
Entiendo su lógica señor bombero. Pero es irrelevante, los medios de la derechusma ya se ocuparán de esparcir la idea de que la culpa es del gobierno, con nivel 3 o sin el.
La merma mental de los votantes derecharras, hará el resto.
Y solo hay uno por comunidad.