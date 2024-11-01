edición general
La pregunta que surge con el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino: ¿quién lo gobernaría?

La pregunta que surge con el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino: ¿quién lo gobernaría?

A principios de este mes, un diplomático palestino llamado Husam Zomlot fue invitado a un debate en el centro de estudios Chatham House de Londres. Bélgica acababa de unirse a Reino Unido, Francia y otros países en su promesa de reconocer al Estado palestino este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y el doctor Zomlot dejó claro que se trataba de un momento significativo. "Lo que verán en Nueva York podría ser el último intento real de implementar la solución de dos estados", advirtió. "No dejemos que fracase".

#2 Albarkas
Lo suyo sería que lo gobierne quien elijan los palestinos. El problema es que los israelíes los están matando a todos.
pepel #3 pepel *
¿Y a tí qué te importa? Puta manía de inmiscuirse y manipular las decisiones de los demás países. Parecéis Trump.
Free_palestine #7 Free_palestine
Elecciones, siguiente pregunta blanqueadores de genocidios

OriolMu #5 OriolMu
Efectivamente, el reconocimiento de un estado trae implícito el reconocimiento de unas fronteras y de un gobierno. En el caso de los demás estados me da absolutamente lo mismo, pero en el caso de España ¿Qué gobierno reconocen? ¿Hamas o Fatah? ¿Y qué fronteras? ¿Las de 1948? (antes de estas jamás en la historia existió un estado palestino) ¿las de 1961? ¿las de 1967? ¿las previas a las ocupaciones jordanas y egipcias?
#6 Agrimensor
#5 Son inviables esos dos estados en espacios colindantes. Me parece imposible que un gobierno palestino pudiera frenar acciones de venganza (suicidas o no) y me parece imposible un gobierno israelí que pudiera contenerse frente a esas acciones.
Inicitiva destinada al fracaso.
#4 Barriales
Si no es un gobierno títere gringo, no vale.
mecha #1 mecha
Hamas. Por joder un rato.
