Precios basados en la vigilancia del consumidor: la explotación de asimetrías informativas [en]

En los Estados Unidos antes de la década de 1870, los productos de venta al por menor rara vez tenían precios fijos. En su lugar, el regateo era la norma. Los clientes y los dependientes de las tiendas participaban de una suerte de danza, poniendo a prueba los límites económicos del otro. Ciento cincuenta años después, la datificación de la economía está provocando que la experiencia de la compra al por menor retroceda a una forma de precios variables mucho más coercitiva que el regateo del pasado.