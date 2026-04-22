Los precios bajo cero de la electricidad y la guerra ponen contra las cuerdas a los promotores fotovoltaicos

Los bancos cierran la puerta a la financiación. El número de gigavatios solares con conexión que no están operativos roza los 53 en España, más de los que están en funcionamiento. Los precios del mercado mayorista a cero o negativos son habituales en España desde 2023. La gran damnificada y, al mismo tiempo, la gran culpable es la tecnología fotovoltaica. Las horas con la avalancha de generación solar que se traducen en potenciales precios negativos van desde el mediodía hasta las seis de la tarde y los meses de primavera son los más afectados.