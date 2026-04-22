edición general
3 meneos
4 clics

Los precios bajo cero de la electricidad y la guerra ponen contra las cuerdas a los promotores fotovoltaicos

Los bancos cierran la puerta a la financiación. El número de gigavatios solares con conexión que no están operativos roza los 53 en España, más de los que están en funcionamiento. Los precios del mercado mayorista a cero o negativos son habituales en España desde 2023. La gran damnificada y, al mismo tiempo, la gran culpable es la tecnología fotovoltaica. Las horas con la avalancha de generación solar que se traducen en potenciales precios negativos van desde el mediodía hasta las seis de la tarde y los meses de primavera son los más afectados.

| etiquetas: fotovoltaica , precios cero , cdf , ppa , hibridación
2 1 0 K 29 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#2 Juantxi
Sin embargo los consumidores la pagamos a un precio que dista mucho de cero.
1 K 29
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Un banquero de inversión especializado en el sector renovable advierte de que “solo interesa la fotovoltaica si está hibridada con baterías o con eólica”. En caso contrario, “muchos de estos proyectos finalmente serán cancelados”. Un experto en el sector energético avisa de que el mercado de acuerdos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) está roto. “Ahora no se firman contratos, salvo para los grandes grupos, e incluso para ellos están poniéndose precios de derribo, de entre 15 y 20 euros el megavatio hora”, alerta. Con este panorama, un banquero dedicado a la financiación de proyectos asegura que hay preocupación entre los bancos y prevé refinanciaciones para que algunos desarrollos puedan sobrevivir.
0 K 13

menéame