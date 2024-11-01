·
El precio de la vivienda: el nuevo criterio decisivo en la elección MIR
La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿es razonable que la calidad de la formación especializada dependa de la capacidad económica personal o familiar del residente?
mir
vivienda
#1
imaginateca
"Mientras tanto, según datos de Idealista de finales de 2025, Barcelona cierra el año como la capital más cara para alquilar, con 23,8 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid con 22,7 euros/m². Un piso modesto de 50 m² en Barcelona cuesta aproximadamente 1.190 euros mensuales, y en Madrid unos 1.135 euros."
Con dos cojones, oiga. Así montamos titulares de mierda: cogemos el precio medio del metro cuadrado en Madrid y en Barcelona y lo multiplicamos por los metros cuadrados que yo, por mis huevos morenos, estimo que es un piso modesto.
Vamos a ver: si es un piso modesto, no le apliques el precio medio, coño, que eso incluye los pisos de Serrano o de Pedralbes.
0
K
10
#2
Frank39
Quizás para evitar plazas vacías en el mir, además de mejorar sus condiciones laborales, sería ayudarles en conseguir un alquiler asequible.
Y a los ya médicos también mejorar sus condiciones, enfermeros, etc.
0
K
9
