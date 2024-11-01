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El precio del petróleo se dispara ante la incertidumbre sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se dispara ante la incertidumbre sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cautela regresa de nuevo a los mercados financieros. Los brotes verdes del pasado viernes tras el anuncio de la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, que duró hasta este domingo, se convierten de nuevo en un foco de tensión. Con el fin de la tregua en el punto de mira, no hay claridad acerca de la segunda ronda de negociaciones después de que el régimen de los ayatolás haya acusado a Estados Unidos de cometer actos de piratería con su bloqueo naval, con los que ha interceptado el paso a 27 buques. En este contexto, el Brent, la referenc

| etiquetas: precio , petróleo
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4 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
#3 diablos_maiq
Supongo que para el viernes bajará de nuevo
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pitercio #4 pitercio
#3 igual cambian un poquito el patrón porque este ya huele.
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O.OOЄ #2 O.OOЄ
Tranquilos, que mañana es martes
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Andreham #1 Andreham
Bueno, pues ya no tienen que bajar los precios aunque hace unos días bajase un 15%. ¿La diferencia? Se queda por el camino.
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menéame