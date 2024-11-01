El precio del petróleo se dispara ante la incertidumbre sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cautela regresa de nuevo a los mercados financieros. Los brotes verdes del pasado viernes tras el anuncio de la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, que duró hasta este domingo, se convierten de nuevo en un foco de tensión. Con el fin de la tregua en el punto de mira, no hay claridad acerca de la segunda ronda de negociaciones después de que el régimen de los ayatolás haya acusado a Estados Unidos de cometer actos de piratería con su bloqueo naval, con los que ha interceptado el paso a 27 buques. En este contexto, el Brent, la referenc