El precio del petróleo se dispara  

Trump (ese eterno bocazas que miente más que habla) vaticinó el domingo que el petróleo bajará de precio cuando termine "la destrucción de la amenaza nuclear iraní" y que "a corto plazo caerán rápidamente" y que es "un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo". Es decir, que nadie se queje porque aún lo considera barato. Es eso, o la muerte. Usted elige. Bueno, no, elige el cheeto. Para Trump no hay más posibles escenarios que sus extremos y siempre los marca él sin el apoyo y/o el beneplácito de nadie.