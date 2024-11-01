edición general
El precio de los componentes de PC están subiendo sin control

El precio de los componentes de PC están subiendo sin control

Parecía que ya habíamos dejado atrás los vacíos logísticos que supuso la pandemia y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero nada más lejos de la realidad. En aquellos tiempos, comprar una tarjeta gráfica o conseguir stock de una consola, como pasó con la PlayStation 5, era tarea imposible. Pero el mercado del hardware está atravesando otro momento de escasez. Si tenías pensado renovar tu teléfono móvil, comprar un portátil para trabajar o, peor aún, montarte un PC para gaming, los precios están subiendo y van a subir más todavía.

10 comentarios
#2 Suleiman
Ayer miré la memoria que compre hace 1 mes y se había multiplicado el precio x2... Una locura.
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

En 2001 compré 32 GB de RAM por 180 euros y hoy el precio anda parecido a entonces ... pero luego te vas a camelcamelcamel y la evolución es la monda. De julio a hoy, se ha triplicado (ha bajado un poquito estos días, pero mira el pico casi al final)  media
#6 Suleiman
#4 Es una locura, si a nivel doméstico ya más de uno se lo pensará dos veces, a nivel empresarial será un buen hachazo.
EsanZerbait #8 EsanZerbait
#4 en 2001 32Gb de RAM?? Vaya pedazo de ordenador tendrías!!
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y lo que te rondaré morena. Las empresas de IA han comprado toda la producción de memoria hasta 2027. Así que preparaos para todos los sistemas que necesiten memoria (basicamente, todos) como móviles, portátiles, SSD, etc.
EsanZerbait #7 EsanZerbait
#1 No sé como piensan recuperar la inversión si la cantidadbde usuarios va descendiendo, que es obviamente lo que va a pasar.
Güele a colapso que atufa!
smilo #5 smilo
A ver si peta la burbuja de la IA lo antes posible
EsanZerbait #9 EsanZerbait
#5 lo que va a petar la burbuja de la sociedad occidental al completo...
uyquefrio #3 uyquefrio
Pues lo que pasa cuando se acaparan recursos finitos... Como les gusta decir a los rentistas; que construyan más chips :troll:
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Pues con las bicis de montaña sucede lo mismo.
Casualidad?
No lo creo.
