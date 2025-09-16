El precio de un café cerca de la Alhambra causa indignación: “Esta burbuja va a pinchar pronto”

La hostelería es uno de los sectores más polémicos y que mayores debates causa en redes sociales. La cuenta Soy Camarero, a través de su perfil en X, ha compartido una factura en las inmediaciones de la Alhambra (Granada), y que ha desatado un debate entre los usuarios, que comparten sus puntos de vista sobre si el coste de un par de cafés es o no adecuado al lugar.