El precio de un café cerca de la Alhambra causa indignación: “Esta burbuja va a pinchar pronto”

La hostelería es uno de los sectores más polémicos y que mayores debates causa en redes sociales. La cuenta Soy Camarero, a través de su perfil en X, ha compartido una factura en las inmediaciones de la Alhambra (Granada), y que ha desatado un debate entre los usuarios, que comparten sus puntos de vista sobre si el coste de un par de cafés es o no adecuado al lugar.

#1 soberao
En sitios turísticos es normal que te cobren varias veces lo que vale un café que en tu barrio, estarán los de Marca sin noticias y tienen que crear noticias de tonterías.
Kasterot #4 Kasterot
#1 Perfecto, entonces normalicemos que nos meten una sablada por estar en un sitio turístico
#6 soberao
#4 En tu kiosko de tu barrio están los helados a precios populares pero luego esa misma lista de precios estará el doble o más en el parque del retiro.
Nada te impide llevarte un termo con café y observar la Alhambra desde otro lugar que no sea la terraza de un café.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#4 el café en los Campos Elíseos parisinos a precio de tinta de impresora está normalizado desde hace décadas. Y quejarse de ello también. Esto es lo mismo pero en Graná, tradicionalmente famosa por ser un destino asequible.
#2 Zerjillo
ME esperaba una burrada más grande. Tampoco indican donde era exactamente. Pero como bien dicen, tiene que ser una terraza hiper turística o quizás en el hotel Alhambra Palace...
#10 amusgada
#2 justo venía a decir eso, esperaba ver en la factura el sitio porque anda que no es barato tapear y tomarse algo por Graná, pocas veces man dao clavadas y joer, hasta con el cafelito de la mañana ponerme un pedazo pastel junto al botánico por la cara... tiene que ser el Alhambra Palace o algo similar, el Zaidín es bastante baratillo y apañoso pa comer y tomar algo
#3 jaramero
Y todo es por culpa de los rentistas que son garrapatas.

Resulta que un inútil tiene un local en una zona turística y como no vale ni para tomar por culo, tiene que venir otro con talento a montar un negocio y generar riqueza. Pues el primero sin aportar una mierda se lleva más de la mitad del beneficio.

Se debería limitar el precio de los alquileres de locales y que la riqueza se la quede quien la genera.
#5 absimiliard
¿Y cuanto vale un café en una zona centrica en Montpellier? Pues creo que va entre 1,8€ el expresso y 4€ el con leche. Vamos que este debate depende del país dónde estés...
pitercio #7 pitercio
Qué pedazo oferta en el doble, igual no es doble de verdad.
g3_g3 #8 g3_g3
Con no comprarlo lo tienes solucionado.
#11 amusgada
x.com/soycamarero/status/1967569690223648913 vale en la publi de Soy Camarero se ve el logo de la taza del café y parece de Paradores, esa P con coronita. No era consciente de que hubiera uno por allí, en todo caso viendo los sablazos por un café normalico que suelen calcarte en cualquiera dellos ya entiendo los lloros.
