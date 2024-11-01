·
El precio del alquiler en Buenos Aires sube un 19,46% en 2025
Tras la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023, la proporción de avisos en dólares había disminuido, pero desde agosto de 2025 comenzó un repunte.
|
etiquetas
:
buenos aires
,
alquiler
6
2
0
K
82
actualidad
3 comentarios
#1
bronco1890
Bastante por debajo del IPC y los salarios
www.perfil.com/noticias/economia/los-salarios-que-le-ganaron-a-la-infl
2
K
41
#2
Meinhard
#1
El que no se conforma,es porque no quiere...
3
K
50
#3
crob
#2
Libertad, badajo!
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
