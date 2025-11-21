El precedente del juez Gómez de Liaño abre la vía al indulto del Gobierno a García Ortiz

El indulto al juez desató una batalla entre el Gobierno y el Supremo, puesto que éste lo aplicó pero rechazó el reingreso de Liaño en la carrera judicial porque consideraban que la medida vulneraba la ley. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, llegó a enviar una carta al Tribunal para que lo aplicaran íntegramente. Finalmente, en 2002, el Consejo General del Poder Judicial acordó su reingreso en la judicatura, tras una votación dividida.