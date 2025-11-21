edición general
El precedente del juez Gómez de Liaño abre la vía al indulto del Gobierno a García Ortiz

El indulto al juez desató una batalla entre el Gobierno y el Supremo, puesto que éste lo aplicó pero rechazó el reingreso de Liaño en la carrera judicial porque consideraban que la medida vulneraba la ley. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, llegó a enviar una carta al Tribunal para que lo aplicaran íntegramente. Finalmente, en 2002, el Consejo General del Poder Judicial acordó su reingreso en la judicatura, tras una votación dividida.

comentarios
Marisadoro
Esperemos que se investigue la filtración de una sentencia que todavía no se ha redactado.
El_dinero_no_es_de_nadie
No tiene nada que ver porque en un caso se le apartaba de la carrera judicial y en este caso sólo se le inhabilita por dos años.

#2 No se ha filtrado ninguna sentencia, se ha comunicado el fallo.
Son dos cosas distintas
Marisadoro
#3 Evidentemente es difícil filtrar lo que no existe.
IsraelEstadoGenocida
#5 El fallo sí existe, lo que no existe es la sentencia.
YSiguesLeyendo
Los casos presentan paralelismos, aunque otras voces subrayan que es necesario esperar a la sentencia para conocer el alcance definitivo de las sanciones que recaerán sobre García Ortiz. En el fallo adelantado este jueves, el Supremo le inhabilita expresamente para ejercer como fiscal general durante dos años, pero no aclara si le aparta de la carrera
Tarod
Creo que lo podrían indultar pero no volveria como fiscal. Igaul que Liaño
elsnons
Ayer salió un fallo en contra de Pedro Sánchez es como si el condenado fuera el mismo en persona.

Falta la sentencia definitiva y ya!!€ sus socios y Moncloa ya le quieren indultar .
