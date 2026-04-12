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PP y Vox afianzan su mayoría ante un PSOE a la baja y una izquierda hundida
Los populares cederían siete escaños pero los ultras duplicarían su representación
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#3
disecain
¿Que esperamos de una población que para informarse usa las redes sociales?
5
K
65
#12
Cehona
#3
Pensaba que solo veían a AR, Vallés, Cuesta, Naranjos, Iker y hormigueros.
0
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#1
Verdaderofalso
Poner ultras de derechas en el gobierno: Orban, Trump, Putin, Kast, Milei, Meloni… un plan sin fisuras si quieres volver a perder derechos
3
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50
#4
VFR
*
#1
Por desgracia no hay otra opción para sacar a los que ahora gobiernan. La única alternativa desapareció
0
K
9
#5
Verdaderofalso
#4
Torrente lo dejó claro
1
K
36
#8
VFR
#5
Cuando el plan es el único plan es el mejor plan, por malo que sea.
0
K
9
#11
Verdaderofalso
#8
"Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político"
Albert Einstein
1
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36
#10
Cehona
#4
¿Alternativa? ¿Hablas del sorpaso?
Ni un solo diputado en la Asamblea de Madrid, ni un solo Concejal en la Capital.
Autocrítica 0
0
K
13
#6
karakol
No deja de tener gracia que La Vanguardia separe el PSOE de la izquierda.
0
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20
#9
detectordefalacias
A los estadounidenses (y al resto del mundo) les ha ido de cojón con Trump, Bolsonaro terminó en la Cárcel, Milei lleva un camino similar y el último gobierno de derechas que tuvimos llevo el paro al 27%.
Y aquí queremos poner a uno que no puede casi leer con otro financiado por Israel a través de la oposición Iraní...
Igual la próxima guerra de Israel se lucha hasta el último Español...
0
K
10
#7
Andreham
Que lo disfruten.
Yo al menos me voy a pasar 4 años por meneame riéndome mucho.
0
K
8
#2
cocococo
Si un partido de "izquierdas" hace política de derecha entonces termina gobernando la derecha, fijo. Los partidos de izquierda dicen ser de izquierda, pero una vez subidos en la poltrona hacen política de derecha, o sea, engañan a los votantes... como cuando Felipe González dijo "OTAN, de entrada no" y una vez en la poltrona si te he visto no me acuerdo.
Los partidos de extremaderecha dicen ser de extremaderecha y hacen política de extremaderecha, entonces seguramente…
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K
7
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Albert Einstein
Ni un solo diputado en la Asamblea de Madrid, ni un solo Concejal en la Capital.
Autocrítica 0
Y aquí queremos poner a uno que no puede casi leer con otro financiado por Israel a través de la oposición Iraní...
Igual la próxima guerra de Israel se lucha hasta el último Español...
Yo al menos me voy a pasar 4 años por meneame riéndome mucho.
Los partidos de extremaderecha dicen ser de extremaderecha y hacen política de extremaderecha, entonces seguramente… » ver todo el comentario