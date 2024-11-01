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El PP y Vito Quiles: Alma Alfonso le cede su despacho en el Congreso para grabar un vídeo contra Sánchez, su mujer y la prensa

El PP y Vito Quiles: Alma Alfonso le cede su despacho en el Congreso para grabar un vídeo contra Sánchez, su mujer y la prensa

Más allá del vídeo en sí mismo, lo que es inaceptable es que lo grabó dentro del Congreso de los Diputados, concretamente desde el despacho de la diputada del PP por valencia, Alma Alfonso, evidenciando así la connivencia (aunque sea por la puerta de atrás, pues el PP la niega) entre Quiles y el Partido Popular. El vídeo, grabado con la connivencia, como mínimo de una diputada del PP, está ahí, con el ataque al PSOE, Sánchez y Gómez y lo que es peor, las mentiras sobre los periodistas que sí trabajan con honestidad cada día

| etiquetas: pp , vito quiles , alma alfonso , despacho , congreso , vídeo
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10 comentarios
24 5 1 K 136 actualidad
#8 NoMeVeas *
#6 No, hombre, esperate, tengo pruebas de que eres un pedofilo, y tengo muy buenas preguntas que hacerte si los admin me dan permiso. ¿infantiladas llamas a mis preguntas incomodas? ¿Si son contra ti infantiladas?¿ si son contra tus enemigos "preguntas incomodas"? ¿Asi funciona tu mente de mierda?
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loborojo #1 loborojo
A ver, mientras no lo convierta en un punto de crossing no sé qué hay de malo en que grabe videos.
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#4 NoMeVeas
#1 ... Y por esto hace falta educación a la ciudadanía...

Yo te explico las razones:

1- Respeto. El despacho no es propiedad privada del diputado para que se lo deje a quien le salga del coño. El despacho solo existe para el ejercicio de sus labores institucionales, nada más. Además, en un pais donde unos "jueces" tiran para adelante que una funcionaría publica coja el bebe de una diputada por un par de minutos es delito, es perfectamente factible decir que esto es malversación de…   » ver todo el comentario
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loborojo #7 loborojo
#4 lo siento, chiste fallido.
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vviccio #10 vviccio
Bulos, odio y antidemocracia promocionados desde un lado. Tapan con mierda el debate de problemas y soluciones de verdad que la gente vote confundida y manipulada.
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strike5000 #2 strike5000
"las mentiras sobre los periodistas que sí trabajan con honestidad cada día"

¿Pero queda alguno de estos?
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#3 Cincocuatrotres
El que te hagan preguntas incomodas jode, lo sabemos, es el unico que las hace, y hay que tener valor tal como está el país.
2 K -4
#5 NoMeVeas *
#3 Las preguntas que hace Vito Quiles son preguntas que si yo hiciera aquí me banearian, y con razón. Si un admin me da permiso, yo te las hago y vamos a ver hasta que punto las sigues considerando "preguntas incomodas". Por supuesto que mentaré a tu madre y el dinero que dicen que cobra o incluso mentaré preguntas sobre el supuesto pago a menores que me han dicho que haces para violarlos.
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#6 Cincocuatrotres
#5 ja ja simplemente me puedes preguntar que se siente estando tetraimputada, a tu madre la puedo mentar yo en cualquier momento como sigas manipulando y diciendo chorradas y metiendome a mi en tus infantiladas.
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#9 Leon_Bocanegra
#3 no cariño, las preguntas incómodas las hace por ejemplo Carlos Alsina. Este subnormal al que defiendes lo que hace es lo que le mandan sus jefes.

Aquí lo tienes haciendo preguntas incómodas a un político

m.youtube.com/watch?v=3kJI2GOA0z0&pp=iggUQAFKEE1BRXdlVFctcF9KeUtqW
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menéame