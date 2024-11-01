El PP y Vito Quiles: Alma Alfonso le cede su despacho en el Congreso para grabar un vídeo contra Sánchez, su mujer y la prensa

Más allá del vídeo en sí mismo, lo que es inaceptable es que lo grabó dentro del Congreso de los Diputados, concretamente desde el despacho de la diputada del PP por valencia, Alma Alfonso, evidenciando así la connivencia (aunque sea por la puerta de atrás, pues el PP la niega) entre Quiles y el Partido Popular. El vídeo, grabado con la connivencia, como mínimo de una diputada del PP, está ahí, con el ataque al PSOE, Sánchez y Gómez y lo que es peor, las mentiras sobre los periodistas que sí trabajan con honestidad cada día
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Yo te explico las razones:
1- Respeto. El despacho no es propiedad privada del diputado para que se lo deje a quien le salga del coño. El despacho solo existe para el ejercicio de sus labores institucionales, nada más. Además, en un pais donde unos "jueces" tiran para adelante que una funcionaría publica coja el bebe de una diputada por un par de minutos es delito, es perfectamente factible decir que esto es malversación de… » ver todo el comentario
¿Pero queda alguno de estos?
Aquí lo tienes haciendo preguntas incómodas a un político
m.youtube.com/watch?v=3kJI2GOA0z0&pp=iggUQAFKEE1BRXdlVFctcF9KeUtqW