El PP, tan desnortado como escorado

En una semana, el partido que preside pero no lidera Feijóo ha retorcido la verdad para polemizar con Pradales, ha ridiculizado las protestas del genocidio en Gaza y ha avalado un propuesta de Vox sobre el aborto

Meneanauta #2 Meneanauta
El partido que preside pero no lidera Feijóo
Solo por esa frase ya merece meneo.
Son seres ruines
#5 cunaxa
#5 cunaxa
#2 Es un partido condenado por corrupción en el juicio de la Gürtel.
No merecería ni un voto, porque los corruptos no nos pueden gobernar.
El quien lo lidere a lo mejor ya es lo de menos.
0 K 7
Battlestar #4 Battlestar
Veo a muchos contentos con el declive del PP. Parece que se les ha olvidado que lo que pierde el PP lo recoge VOX, y no creo que le llegue a sobrepasar al PP, pero mientras más pierde el PP más poder tendría VOX en un hipotético gobierno.

A mi no me parece un escenario ni divertido ni deseable.
0 K 10
#1 Barriales
Y yo descojonandome de esta banda de sinvergüenzas. Que sabrán o tendrán los genocidas sionistas, para que actúen así.
0 K 8
oceanon3d #3 oceanon3d *
Controlan la mayoría de los medios para crear el relato a su gusto.

Son muy burdo las continuas mentirás y manipulaciónes y engañan es por las carencias intelectuales de cada uno ... no hay más; no buscar responsables en terceros.

Es España solo en 5% tienen rentas superiores a los 65 mil euros ... y las políticas del PP son perjudiciales en rentas familiares hasta 300.000. En las más comunes, y su principal caladero de votos, es directamente ponerse puedras muy gordas en sus tejados.

Estoy hasta el moño de que algo como 2+2 sea tan difícil de resolver.
0 K 7

