El PP, tan desnortado como escorado

En una semana, el partido que preside pero no lidera Feijóo ha retorcido la verdad para polemizar con Pradales, ha ridiculizado las protestas del genocidio en Gaza y ha avalado un propuesta de Vox sobre el aborto
Solo por esa frase ya merece meneo.
Son seres ruines
No merecería ni un voto, porque los corruptos no nos pueden gobernar.
El quien lo lidere a lo mejor ya es lo de menos.
A mi no me parece un escenario ni divertido ni deseable.
Son muy burdo las continuas mentirás y manipulaciónes y engañan es por las carencias intelectuales de cada uno ... no hay más; no buscar responsables en terceros.
Es España solo en 5% tienen rentas superiores a los 65 mil euros ... y las políticas del PP son perjudiciales en rentas familiares hasta 300.000. En las más comunes, y su principal caladero de votos, es directamente ponerse puedras muy gordas en sus tejados.
Estoy hasta el moño de que algo como 2+2 sea tan difícil de resolver.