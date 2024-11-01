El PP tacha de “ocurrencia” del Comité de Derechos del Niño de la ONU prohibir a menores participar en festejos taurinos  

Este jueves la diputada del PP Lola Merino ha puesto en cuestión a los 18 países que, en la actualidad -ya que es un sistema rotatorio de cuatro años- forman parte del citado Comité de Derechos del Niño de la ONU. En concreto ponía en cuarentena su capacidad para juzgar “la tradición taurina y cinegética” de España.
| etiquetas: pp , “ocurrencia” , comité de derechos del niño de la onu , menores , toros
Joder con el PP se empeñan en ser basura en lugar de ser liberales. Y si hablamos de basura, ahí VOX les dan cuatro mil vueltas.
Harían gracia ni no dieran tanto yuyu.