El PP tacha de “ocurrencia” del Comité de Derechos del Niño de la ONU prohibir a menores participar en festejos taurinos  

Este jueves la diputada del PP Lola Merino ha puesto en cuestión a los 18 países que, en la actualidad -ya que es un sistema rotatorio de cuatro años- forman parte del citado Comité de Derechos del Niño de la ONU. En concreto ponía en cuarentena su capacidad para juzgar “la tradición taurina y cinegética” de España.