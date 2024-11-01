edición general
El PP reescribe en solitario el Reglamento del Senado con su cuarta reforma en la legislatura

La propuesta del Grupo Popular, que se votará en el próximo pleno, afecta a 137 artículos y llega tras la modificación exprés de otros 10 preceptos hecha en junio. El PP ha introducido más de 100 enmiendas a su propio texto. Pese a la intención manifestada en su día por la portavoz popular, Alicia García, de «alcanzar el mayor consenso posible«, las críticas sobre el contenido y el procedimiento han sido casi unánimes entre el resto de fuerzas con presencia en la comisión.

| etiquetas: reino de españa , parlamentarismo , reglamento del senado
Créetelo. Cuarta reforma en la legislatura. Esto de reformar el Reglamento del Senado ya se ha convertido en un vicio para el PP. Otro más. :palm:

Es mi cementerio de elefantes y hago figuritas de marfil con ellos cuando quiero.
A robar más dinero publico
