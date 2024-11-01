El PP reescribe en solitario el Reglamento del Senado con su cuarta reforma en la legislatura

La propuesta del Grupo Popular, que se votará en el próximo pleno, afecta a 137 artículos y llega tras la modificación exprés de otros 10 preceptos hecha en junio. El PP ha introducido más de 100 enmiendas a su propio texto. Pese a la intención manifestada en su día por la portavoz popular, Alicia García, de «alcanzar el mayor consenso posible«, las críticas sobre el contenido y el procedimiento han sido casi unánimes entre el resto de fuerzas con presencia en la comisión.