El PP se opone a una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por los cribados de cáncer

El Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la presente legislatura en el Parlamento andaluz, ha registrado un escrito trasladando su oposición a la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica en relación a la gestión de los programas de detección precoz del cáncer en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), algo que han solicitado tanto los tres grupos de oposición de izquierda de forma conjunta --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, como Vox por separado.

fareway
Igual que con los 7.291. Igual que con los 229 de la DANA.

Con el apagón (0 víctimas) pidieron de inmediato una comisión de investigación.

Cuando Génova 13 eche a arder, se preguntarán por qué.

#2 Jarod_mc
#1 porque es una red criminal que le importa una puta mierda la vida de 4 desgraciados, ese es su planteamiento, ellos a las putas, a la coca y al pelotazo corrupto sea donde como y de cualquier manera. Los subnormales son en todo caso los facha tiesos que votan a esta red criminal creyéndose que por estafar 4 duros a hacienda están dentro de la carrera criminal. Señores sois imbeciles, seguid pagando vuestra hipoteca y vuestra alarma de mierda de securitas mientras os creéis clase media alta por votar a esta red de chorizos.

Chinchorro
Vota PP, vota cáncer.

aPedirAlMetro
#_3 vota PP vota muerte


