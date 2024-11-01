El PP se opone a una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por los cribados de cáncer

El Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la presente legislatura en el Parlamento andaluz, ha registrado un escrito trasladando su oposición a la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica en relación a la gestión de los programas de detección precoz del cáncer en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), algo que han solicitado tanto los tres grupos de oposición de izquierda de forma conjunta --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, como Vox por separado.