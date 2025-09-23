El PP impide que el Parlamento investigue los incendios y veta la comisión que proponía el Bloque

Los populares reprochan a los nacionalistas su intento de polarizar para sacar tajada electoral y Pontón advierte de que «ao PP lle importa un bledo que arda este país»; los socialistas, que respaldaron la iniciativa, consideran que sería más útil esclarecer qué se incumplió del dictamen del 2018.
Apagón en Madrid: 0 muertos. El PP pide urgentemente una comisión de investigación.
Luego los llamas hijos de la gran puta y se mosquean, pero por sus actos los conoceréis.
Que lo recuerden sus votantes.
Viva España.