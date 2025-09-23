edición general
El PP impide que el Parlamento investigue los incendios y veta la comisión que proponía el Bloque

Los populares reprochan a los nacionalistas su intento de polarizar para sacar tajada electoral y Pontón advierte de que «ao PP lle importa un bledo que arda este país»; los socialistas, que respaldaron la iniciativa, consideran que sería más útil esclarecer qué se incumplió del dictamen del 2018.

fareway #2 fareway
Coherencia pepera: La DANA, veta la comisión. Los fuegos, veta la comisión. 7.291 muertos en Madrid, veta la comisión.

Apagón en Madrid: 0 muertos. El PP pide urgentemente una comisión de investigación.

Luego los llamas hijos de la gran puta y se mosquean, pero por sus actos los conoceréis.
autonomator #4 autonomator
Vocación de servicio público.
Que lo recuerden sus votantes.
Viva España.
LuCiLu #3 LuCiLu
Pero si la culpa de todo la tiene el malvado Perro Sanxe, por qué no quieren investigar...?
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No vaya a ser que nos salpique la mierda como siempre, no?
ipanies #5 ipanies
No hace falta investigar nada, ya tenemos las conclusiones, somos unos inútiles!!! Buenos días y que tengan una buena jornada, gracias.
Esku #6 Esku
Por que motivo querrian impedir que saliera la verdad a la luz? :roll:
