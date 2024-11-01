El PP gallego se suma a la campaña contra TVE en su búsqueda de explicaciones para la caída de audiencia de TVG

El Partido Popular en el Parlamento de Galicia ha presentado “de urgencia” una pregunta para Concepción Pombo, la directora xeral de la CSAG –la antigua CRTVG– sobre “la fiabilidad y la transparencia” del sistema de medición de audiencias que “en los últimos meses parece favorecer a la Televisión Española”. Los populares recogen así las acusaciones vertidas por Pombo en anteriores comparecencias sobre los “desajustes” del medidor, Kantar Media.