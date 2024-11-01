edición general
El PP gallego se suma a la campaña contra TVE en su búsqueda de explicaciones para la caída de audiencia de TVG

El Partido Popular en el Parlamento de Galicia ha presentado “de urgencia” una pregunta para Concepción Pombo, la directora xeral de la CSAG –la antigua CRTVG– sobre “la fiabilidad y la transparencia” del sistema de medición de audiencias que “en los últimos meses parece favorecer a la Televisión Española”. Los populares recogen así las acusaciones vertidas por Pombo en anteriores comparecencias sobre los “desajustes” del medidor, Kantar Media.

4 comentarios
OCLuis #2 OCLuis *
Esto es mear delante de toda la gente solo para que vean como te sacas la chorra y te la sacudes... pero olvidando que tienes el viento de cara.

El PP fiel a su ideología, aunque sea una vergüenza.  media
tul #4 tul
#2 la ideología del pp es robar todo lo que puedan mientras cuentan mentiras mas gordas cada vez
#1 Pixmac *
Como siempre, la culpa es de los demás. Sin hacer autocrítica no van a "salir del pozo". Además de una Tele Rueda, ahora querrán una medición de audiencias "Mediciones Rueda".

Ahora mismo, lo poco que veo es "O tempo" y algún informativo local. Por lo demás, no veo la TVG. Me da bastante vergüenza sus contenidos, que creo que ayer en "Quen anda aí" comenzaron simulando una misa (y los contenidos religiosos son muy importantes en ese programa a pesar de ser de entrenimiento) y creo que fue el martes por la noche en "Land Rober Show" tuvieron de invitado al obispo de Mondoñedo. Parece Trece TV, no un canal autonómico.
#3 Eukherio
#1 Hicieron una apuesta y les salió mal. Ahora la culpa es del árbitro.

Durante años la TVG tuvo buena audiencia y una reputación de mierda. Ahora tiene mala audiencia y una reputación de mierda. Es una evolución natural.
