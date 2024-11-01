El PP gallego, atrapado en su red clientelar: 272 contratos a dedo y ni una explicación

Ni transparencia, ni control político, ni voluntad de rendir cuentas. La Xunta de Galicia ha adjudicado 272 contratos a dedo por casi 800.000 euros a una empresa vinculada al entorno directo del presidente Rueda. Y su respuesta no ha sido una investigación, ni una explicación: ha sido una apelación a la rutina, a la legalidad formal y a la ignorancia personal. Pero el caso Gallaecia —como antes el de Eulen, o el del hospital de Vigo— confirma lo que muchos ya sabían: el PP gallego gobierna desde una estructura clientelar blindada,