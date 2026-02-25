edición general
1 meneos
3 clics

El PP, en el pantano de Vox

Asumir muchos de los postulados ultras para alcanzar acuerdos de gobierno compromete la identidad misma de la derecha moderada.

| etiquetas: editorial , partidos , españa , pp , vox
1 0 0 K 16 politica
3 comentarios
1 0 0 K 16 politica
camvalf #1 camvalf
Pero alguien se cree que ess "imposiciones" no son acuerdos pactados de antemano para que para que el PP tenga la apariencia de moderado y no perder a los votantes más críticos...
0 K 13
djfrik #2 djfrik
derecha moderada. LOL
0 K 9
#3 unocualquierax
¿ El PP, derecha moderada ?
Pero ¿qué mierda es ésta ?
Editorial del País, manda huevos !
0 K 7

menéame