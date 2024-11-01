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El PP convierte la Xunta en el laboratorio del 'plan Garamendi': "Para Rueda los trabajadores son vagos y los médicos defraudadores"

El PP convierte la Xunta en el laboratorio del 'plan Garamendi': "Para Rueda los trabajadores son vagos y los médicos defraudadores"

Los salarios de los trabajadores han crecido en las últimas décadas por debajo de la inflación; los bienes y servicios de primera necesidad, como vivienda, alimentación o suministros básicos, son mucho más caros que antaño... pero el problema para la patronal y su brazo político son las bajas laborales. Rueda quiere dar de alta a trabajadores de forma veloz, de forma ajena a sus médicos de cabecera públicos y confiando la decisión a compañías privadas, cuya máxima es la amplificación del beneficio (las consecuencias de este proceder ya se...

| etiquetas: bajas laborales , mutua , patronal , xunta de galicia , absentismo , plan
12 2 0 K 170 politica
3 comentarios
12 2 0 K 170 politica
Furiano.46 #2 Furiano.46
Y el es un ladrón, inútil y está puesto ahí por decreto. Menudo despojo de ser humano
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josde #1 josde
Y los políticos que son ?. :-D
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IrMaNDiÑo #3 IrMaNDiÑo
EL problema es la falta de inversión en el XERGAS. Faltan médicos para dar bajas o altas, faltan especialistas para casos graves u operaciones.
Si para una cita en el centro de salud tardan 5 días y tienes un problema serio, este se agrava, si luego el especialista tarda e meses en verte, el problema sigue agravandose y lo que se podría haber solucionado en un mes con intervenciones rápidas se convierte en un problema de varios meses de baja
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menéame