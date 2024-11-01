El PP convierte la Xunta en el laboratorio del 'plan Garamendi': "Para Rueda los trabajadores son vagos y los médicos defraudadores"

Los salarios de los trabajadores han crecido en las últimas décadas por debajo de la inflación; los bienes y servicios de primera necesidad, como vivienda, alimentación o suministros básicos, son mucho más caros que antaño... pero el problema para la patronal y su brazo político son las bajas laborales. Rueda quiere dar de alta a trabajadores de forma veloz, de forma ajena a sus médicos de cabecera públicos y confiando la decisión a compañías privadas, cuya máxima es la amplificación del beneficio (las consecuencias de este proceder ya se...