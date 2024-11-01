edición general
El PP concluye que Mazón ya no le quita votos

Tiene datos de que tras la dimisión ha dejado de mermar las perspectivas electorales...

jonolulu #2 jonolulu
"ha dejado de mermar las perspectivas electorales..."

Los que tienen merma son los votantes, supongo
JackNorte #3 JackNorte
Ya la podemos liar de nuevo y matar a otros 200
Asimismov #6 Asimismov *
#3 porque aún no se ha hecho nada en contra de las nuevas inundaciones.
Por contra, el Estado con Sánchez y Puente restablecieron las comunicaciones en un par de semanas.
La culpa es de Sánchez, Puente, Aagaesen, ... y de Pablo Iglesias.
#4 harverto
En otras palabras, el PP ha calculado que los valencianos son mongolos y no les importa morir para que el PP siga haciendo sus chapuzas.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... tanto a nivel nacional como autonómico... (ahora se los quita todos Fachascal)
pitercio #5 pitercio
Vía libre para seguir robando y matando.
elTieso #7 elTieso
xD
