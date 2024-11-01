·
El PP concluye que Mazón ya no le quita votos
Tiene datos de que tras la dimisión ha dejado de mermar las perspectivas electorales...
etiquetas
encuestas
valencia
mazon
pp
dana
actualidad
#2
jonolulu
"ha dejado de mermar las perspectivas electorales..."
Los que tienen merma son los votantes, supongo
#3
JackNorte
Ya la podemos liar de nuevo y matar a otros 200
#6
Asimismov
porque aún no se ha hecho nada en contra de las nuevas inundaciones.
Por contra, el Estado con Sánchez y Puente restablecieron las comunicaciones en un par de semanas.
La culpa es de Sánchez, Puente, Aagaesen, ... y de Pablo Iglesias.
#4
harverto
En otras palabras, el PP ha calculado que los valencianos son mongolos y no les importa morir para que el PP siga haciendo sus chapuzas.
#1
YSiguesLeyendo
... tanto a nivel nacional como autonómico...
(ahora se los quita todos Fachascal)
#5
pitercio
Vía libre para seguir robando y matando.
#7
elTieso
