El PP catalán se muestra “a favor” del veto a los actos islámicos en Jumilla

La competencia entre el PP y Vox radicaliza el discurso de los de Feijóo y su portavoz en el Parlament apoya “controlar según qué celebraciones”, pero lo limita a las de religión musulmana. El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, se ha mostrado “a favor” de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir la celebración de actos religiosos islámicos en los polideportivos municipales, una medida sobre la que mostrado su “respeto y apoyo”.