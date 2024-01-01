El PP catalán se muestra “a favor” del veto a los actos islámicos en Jumilla

La competencia entre el PP y Vox radicaliza el discurso de los de Feijóo y su portavoz en el Parlament apoya “controlar según qué celebraciones”, pero lo limita a las de religión musulmana. El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, se ha mostrado “a favor” de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir la celebración de actos religiosos islámicos en los polideportivos municipales, una medida sobre la que mostrado su “respeto y apoyo”.
No esperes de más al que con voxeros está cómodo
El mismo error de la izquierda francesa siempre del lado de Ala y de su único profeta
Así han acabado
Con ello cada vez esta mas claro que PP y Vox la misma mierda es.
Pero curiosamente se les sigue considerando partidos absolutamente minoritarios y que votan 4
Es lo que tiene vivir en un país donde la PSOE es religión oficial desde 1982
Y si, tienen muuuucho margen de mejora. Aún más en el País Vasco donde no hay alianzas vascas y el PNV se ha convertido en la federación socialista de Vizcaya. Son los únicos partidos de derechas
Los viejos mueren y las nuevas generaciones están en otras luchas
El PP a dos puntos de ERC
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Cataluña_de_2024
Ves como vives en PSOE landia y terminas creyendo hasta que el cielo es rojo si te lo dicen
www.lavanguardia.com/elecciones/autonomicas-cataluna-2024
Mis disculpas.
Ver a miles de moros con el culo en pompa rezando mueve turismo?
Es lo que tiene el catolicismo salido de Trento. Con sus flores, musicas, esculturas... Es estético. Llegar a la fe desde la conmoción del espíritu y la… » ver todo el comentario
Luego dejas caer que no deberian permitirse procesiones musulmanas porque no van mujeres... es curioso, porque en España en las catolicas hasta hace no tantos años tampoco se permitian participar a mujeres, por no decir que a dia de hoy en muchas congregaciones religiosas no se permiten permiten mujeres, por ejemplo no hay "frailas" por decirlo de alguna manera, solo… » ver todo el comentario