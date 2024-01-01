edición general
El PP catalán se muestra “a favor” del veto a los actos islámicos en Jumilla

La competencia entre el PP y Vox radicaliza el discurso de los de Feijóo y su portavoz en el Parlament apoya “controlar según qué celebraciones”, pero lo limita a las de religión musulmana. El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, se ha mostrado “a favor” de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir la celebración de actos religiosos islámicos en los polideportivos municipales, una medida sobre la que mostrado su “respeto y apoyo”.

Comentarios destacados:    
DDJ #3 DDJ *
Los laicos y ateos aplaudiendo hasta con las orejas por el resquicio que les han dejado abierto los subnormales estos xD y los gerifaltes de su amada iglesia católica tratando de persuadir a los pepetontos que han ideado esto para que no sigan con ello, porque no son capaces de ver las consecuencias futuras que puede tener esta acción xD

No esperes de más al que con voxeros está cómodo xD
5 K 76
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 esto se pone interesante
1 K 36
#7 CastrilloP
#3 Laicos y ateos también denominados rojos están lloriqueando desde hace dos días por el derecho del islam.
El mismo error de la izquierda francesa siempre del lado de Ala y de su único profeta
Así han acabado
1 K 5
#18 Pivorexico *
#7 Bueno da un poco igual es como la ley mordaza , la policía te multara según te manifiestes con bandera , simbología nazi o si te multara .
0 K 11
#8 Suleiman
#3 Muy a mí pesar, eso no va a pasar. Cuando gobiernen PP+Vox, lo van a hacer extensible a toda España, excepto para la iglesia católica. Tal y como hace Trump ahora, que se pasa las leyes por los coj.....
0 K 13
Malinke #19 Malinke
#3 habíamos gente pensando lo mismo de los actos católicos mucho antes de que existiera VOX, a ver si no vamos a poder pensar lo mismo ahora de actos musulmanes.
0 K 10
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En declaraciones a la prensa en el Parlament, Fernández ha vuelto a evidenciar la radicalización del discurso en inmigración del PP en su competición con Vox. Tal y como ocurre en otros países de Europa, el centroderecha tradicional, en vez de poner límites al discurso ultra, termina arrastrado por él.
Con ello cada vez esta mas claro que PP y Vox la misma mierda es. xD
3 K 51
frg #5 frg
"Un irrelevante PP Catalán intenta quitarle votos a Alianza Catalana con discursos xenófobos", ese es el auténtivo titular.
3 K 36
#9 CastrilloP *
#5 En las últimas elecciones catalanas la suma de PP y VOX llegó al 19% de los votos y 26 escaños siendo el mayor récord de voto de la derecha españolista en 45 años superando juntos al 13% de ERC y acercándose al 21% de Junts

Pero curiosamente se les sigue considerando partidos absolutamente minoritarios y que votan 4

Es lo que tiene vivir en un país donde la PSOE es religión oficial desde 1982

Y si, tienen muuuucho margen de mejora. Aún más en el País Vasco donde no hay alianzas vascas y el PNV se ha convertido en la federación socialista de Vizcaya. Son los únicos partidos de derechas

Los viejos mueren y las nuevas generaciones están en otras luchas
1 K 5
frg #11 frg
#9 No seas demagogo. En Cataluña el PP no sacó ni el 4% de los votos. Si eso no es irrelevancia ...
0 K 13
#12 CastrilloP *
#11 PP 10,99% de los votos. Vox 7,95% de los votos

El PP a dos puntos de ERC

es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Cataluña_de_2024


Ves como vives en PSOE landia y terminas creyendo hasta que el cielo es rojo si te lo dicen
0 K 6
frg #13 frg
#12 Mierda, parece que me equivoqué de columna y cogí el dato del 2021:

www.lavanguardia.com/elecciones/autonomicas-cataluna-2024

Mis disculpas.
0 K 13
frg #15 frg
#10 Te ha faltado levantar el brazo y gritar palabras con H para hacer un combo co.pleto de estupidez. Mis felicitaciones.
1 K 25
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
Pues nada, ahora solo falta que prohíban todo tipo de actos religiosos sean de la religión que sea , en cualquier recinto municipal.
1 K 24
Veelicus #6 Veelicus
Imagino que lo siguiente sera que los musulmanes pidan permiso, por ejemplo la semana siguiente a semana santa, para salir y desfilar por las calles parandose a rezar mirando a la meca cada 15 minutos...
1 K 24
#10 CastrilloP *
#6 Si logran que millones de personas acudan a verlos cada año.... En mi ciudad, León, la semana santa es con diferencia el momento del año con más turismo que deja millones y millones y millones de euros sumado al gasto que hacen las cofradías por ejemplo en flores o trajes.
Ver a miles de moros con el culo en pompa rezando mueve turismo?
Es lo que tiene el catolicismo salido de Trento. Con sus flores, musicas, esculturas... Es estético. Llegar a la fe desde la conmoción del espíritu y la…   » ver todo el comentario
1 K -6
Veelicus #14 Veelicus *
#10 Por lo que veo de tu comentario para poder usar el espacio publico tiene que ser algo que atraiga turismo???
Luego dejas caer que no deberian permitirse procesiones musulmanas porque no van mujeres... es curioso, porque en España en las catolicas hasta hace no tantos años tampoco se permitian participar a mujeres, por no decir que a dia de hoy en muchas congregaciones religiosas no se permiten permiten mujeres, por ejemplo no hay "frailas" por decirlo de alguna manera, solo…   » ver todo el comentario
1 K 23
frg #17 frg
#14 Es us troll del 2025. Lo que quiere es molestar. Mejor reportarlo.
2 K 36
valandildeandunie #2 valandildeandunie
A ver, alguien debería decirle al partido condenado tres veces por financiación ilegal que desechar el 10% de la población que le podría votar, más los que perderá por empatía o cercanía con ese grupo demográfico es la mejor forma de llorar otros 4 años mamando gobierno de Sánchez
0 K 16

