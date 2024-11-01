El PP bloquea la comisión de investigación sobre Altri en el Parlamento de Galicia

El Parlamento gallego ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri en A Ulloa, tras el voto en contra de la mayoría absoluta del PP. La portavoz del BNG, Ana Pontón, y la diputada socialista Patricia Iglesias coincidieron en señalar la falta de opacidad del Ejecutivo autonómico, citando tanto el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia —que obliga a la Xunta a mantener la protección medioambiental de la Serra do Careón en su planificación verde— como los vínculos entre Impulsa y