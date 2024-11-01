El PP de Ayuso premia el proyecto para la plaza de Pozuelo de la universidad privada en la que estudia la hija de la alcaldesa

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que dirige el Partido Popular de Paloma Tejero, lanzó hace unas semanas un concurso de ideas para remodelar las plazas Mayor y del Padre Vallet. La idea era que fueran estudiantes de Arquitectura de las universidades del municipio los que presentaran sus proyectos para esta obra en la ciudad del noroeste madrileño. La cuestión es, como denuncia la oposición, que solo existe un grado de Arquitectura en Pozuelo: el de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Esta privada es en la que la presidenta regional