El PP anuncia que Feijóo y Mazón hablarán este domingo ante la presión sobre el presidente de la Generalitat

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará este domingo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política en esta comunidad."Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra. "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública".