El PP anuncia que Feijóo y Mazón hablarán este domingo ante la presión sobre el presidente de la Generalitat

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará este domingo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política en esta comunidad."Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra. "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública".

13 comentarios
nemesisreptante #6 nemesisreptante *
Ya podemos decir que es oficial que la gestión del PP popular fue un absoluto desastre y que su respuesta de culpar absolutamente de todo al gobierno central ha sido un desastre que ya solo los votantes de Figaredo se creen?
#13 Eukherio
#6 Ya salió el otro día Motos culpando a Sánchez... y a Mazón, señal de que no ha terminado de servirles la jugada.
io1976 #9 io1976
Estos hijos de puta psicópatas no moverian un dedo si no viesen peligrar las elecciones, tal y como han hecho hasta ahora.
La gente les importa una mierda, al igual que al votante pepero.
pepel #12 pepel
Era mejor hablar ayer, que estaban todos muertos.
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Un año después...Cojonazos nivel Dios.
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Un año después... De bulos, de parapetarse tras mentiras sobre competencias, de cambios de versión, de desprecio total y absoluto a las víctimas.
#4 omega7767
#2 y de echarle la culpa a todo quisque como en todos y cada uno de los casos de corrupción, cribados y carnicerías de ese partido
elGude #3 elGude
Solo con un año de retraso.
joffer #10 joffer
A ver a quién echa antes el PP de Madrid y MAR.
MJDeLarra #11 MJDeLarra
Ahora dimitirá Mazón, se convocarán elecciones que coincidirán con las de Extremadura o más probablemente con las Andaluzas. Si Sánchez anda listo, lo suyo sería convocar las generales en la misma fecha y les despacha a todos de una tacada.
#5 omega7767
hipotética conversación de Feijoo a Mazón "que pasa pillín, espero que esa cana al aire por lo menos merecieran la muerte de más de 200 siervos. Que revueltos se han puesto los muy pobretones. Tu aguanta Mazón, aguanta"
emmett_brown #7 emmett_brown
#5 "Carlos, sé fuerte"
elgranpilaf #8 elgranpilaf *
#5 Que gracia te hace que hayan muerto 200 personas no? Le ves el lado gracioso?
