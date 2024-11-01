El pozo más antiguo de la Península vuelve a llenarse: la Motilla del Azuer recupera su esencia

El agua ha regresado al interior del pozo de la Motilla del Azuer, en Daimiel, casi nueve años después de la última vez. La imagen, poco habitual, ha vuelto a reproducirse tras las lluvias del invierno, que han elevado el nivel freático y han permitido que el histórico sistema hidráulico recupere parte de su estado original. Se trata de un fenómeno de gran valor científico y simbólico, ya que permite observar el funcionamiento de una de las infraestructuras más antiguas vinculadas al aprovechamiento del agua en la Península Ibérica