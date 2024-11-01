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¿Es posible resistir la uniformización cultural en las grandes ciudades?

Comercios singulares que cierran, franquicias internacionales que abren y centros urbanos que cada vez se parecen más entre sí. Mucha gente ve en esta combinación una prueba irrefutable de que las ciudades van perdiendo el carácter propio y que nos encaminamos hacia una cultura global, uniformizadora, hecha a la medida de las necesidades del sistema económico. ¿Es una realidad inevitable o hay brechas en las que se puede mantener la diversidad?

| etiquetas: ciudades , uniformización , cultura , paisaje , diversidad
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