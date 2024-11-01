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¿Es posible acogerme ya al decreto de alquileres aunque lo renueve en diciembre? Una campaña te invita a hacerlo

Expertos juristas y sindicatos impulsan solicitudes masivas para blindar los alquileres hasta 2027 ante la posibilidad de que el Congreso tumbe el nuevo Real Decreto ley en las próximas semanas.

| etiquetas: decreto alquileres , real decreto
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