Portugal abona 8 millones de euros para no recibir solicitantes de asilo de otros Estados de la UE

La medida forma parte del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Portugal debía acoger a 420 solicitantes de asilo, pero no los aceptará. Portugal se ha comprometido a pagar más de 8 millones de euros para no tener que acoger a solicitantes de asilo de otros Estados miembros, acogiéndose así al Pacto de Migración y Asilo, que prevé mecanismos de solidaridad entre 18 países de la Unión Europea (UE). Medios locales indican que el Gobierno ha descartado la opción de acoger a 420 solicitantes de asilo (el 2% de los refugiados)
La mayoría de los países de la UE no acogerán a solicitantes de asilo</b>
La mayoría de los Estados miembros de la UE han optado por la misma opción que Portugal -sumarse al mecanismo de solidaridad, pero no acoger a solicitantes de asilo-, aunque algunos países han optado por acoger a algunos de estos ciudadanos, entre ellos: Alemania (que prevé acoger a 4.555 personas), Francia (3.361), Rumanía (661) y
