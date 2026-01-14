Portugal abona 8 millones de euros para no recibir solicitantes de asilo de otros Estados de la UE

La medida forma parte del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Portugal debía acoger a 420 solicitantes de asilo, pero no los aceptará. Portugal se ha comprometido a pagar más de 8 millones de euros para no tener que acoger a solicitantes de asilo de otros Estados miembros, acogiéndose así al Pacto de Migración y Asilo, que prevé mecanismos de solidaridad entre 18 países de la Unión Europea (UE). Medios locales indican que el Gobierno ha descartado la opción de acoger a 420 solicitantes de asilo (el 2% de los refugiados)