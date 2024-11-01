edición general
La portavoz de VOX tras el informe de la ONU argumenta que el genocidio implica la eliminación de un pueblo por motivos raciales o religiosos pero que lo que hay es una guerra por un territorio

La portavoz de VOX tras el informe de la ONU argumenta que el genocidio implica la eliminación de un pueblo por motivos raciales o religiosos pero que lo que hay es una guerra por un territorio

Rodríguez de Millán criticó también la actitud del Gobierno respecto a Palestina, acusándolo de utilizar el tema como distracción de otros problemas internos, como la corrupción. “Es una cortina de humo”, sostuvo. Además, condenó la protesta que interrumpió La Vuelta Ciclista, atribuyendo su organización a simpatizantes del presidente Pedro Sánchez.

ipanies
Para hacer equilibrios ideológicos, sintácticos, éticos, etc se requiere un mínimo de inteligencia. Lo de Vox y el PP da vergüenza ajena pero su doctrina aznariana de NUNCA reconocer un error está dándonos un espectáculo lamentable.
frankiegth
#6. Siendo ellos mismos un error reconocer un error les resetearía en directo.  media
calde
Falso. El desplazamiento forzoso, o infligir sufrimiento a la población psicológico o físico (por ejemplo con la hambruna, la destrucción de viviendas y servicios básicos...) también es un motivo para declarar un genocidio.

Y lo de que hay una guerra por un territorio...

A ver, para empezar eso implica reconocer que los israelíes le están robando la tierra a los palestinos. Eso ya merecería castigo de la ONU.

Y segundo, eso se lo puede creer quien nunca ve noticias sobre el día a día, cómo…   » ver todo el comentario
rogerius
#7 Te votaría hasta desgastar el botón del ratón. :clap:
skaworld
“Es una cortina de humo”  media
pip
#2 la única diferencia entre esa imagen y lo que queda después de una bomba atómica es la radiación. Radiación no quieren que haya porque luego van a construir un resort.
XtrMnIO
Guerra? No veo combatientes del lado invadido...

Si los voxtrencos creen en cielo e infierno, que sepan que tienen el infierno ganado.
#12 MPPC
#4 Preocupados están ellos por esos temas, para eso hay que tener conciencia.
eltxoa
#4 Sólo tienen que arrepentirse en el último momento. Por eso necesitan curas en los hospitales.
victorjba
#4 Ni falta que hace. Por definición la guerra es algo privativo de los estados. Una comunidad de vecinos no puede declarar una guerra. Y los sionazis niegan la existencia de un estado palestino. Así que por definición no puede ser una guerra. Pero a los indigentes mentales voxerros se la pela.
#1 Leclercia_adecarboxylata
Parece que lo de justificar que es una guerra por un territorio no es una cortina de humo de que se están matando gente inocente.
SeñorPresunciones
Lo de Vox es de camisa de fuerza y hotelito con paredes acolchadas.
pepel
La del morro torcido.
Kantinero
Estos son los que van a misa a oír la palabra del señor, que por cierto parece ser que nació vivió o ejerció su política por esas tierras
#13 JanSolo
Osea que es un robo con asesinato pero de cientos de miles de personas.

Me recueda mucho a cuando los nazis se quedaban con las obras de arte de las casas de los judíos o cuando se quedaban con sus dientes de oro en las cámaras de gas.
rogerius
La portavoxa, diría yo. Que es de vox. Seguro que rabia por feminizarle el apelativo. :troll:
#5 gutt
La palabra "genocidio" tiene una etimología griega y latina, creada por el jurista polaco Raphael Lemkin en 1944. Se compone del griego genos (γένος), que significa "raza" o "pueblo", y del sufijo latino -cida, derivado de caedo ("matar"). Así, el término significa literalmente "matar una raza o pueblo".



genocidio
Origen
Del griego γένος génos 'estirpe' y -cidio.


Está formado a partir de la raíz gen- (estirpe, linaje, grupo genético o de origen común), y el elemento -cid, generado por la raíz del verbo latino
#8 XXguiriXX
O sea que si es por territorio, se permite genocidar a los pueblos más débiles :shit: Vaya gentuza de mierda.
pip
Ah, muy bien. No es un genocidio, solo es bombardear un territorio hasta que no quede piedra sobre piedra, matando a 600.000 civiles, pero no por genocidio ¿eh? por hacerse con el territorio solamente.

¿De verdad piensa que está justificando algo?
#16 UNX
No sé para qué pierden el tiempo los expertos internacionales si ya tenemos a PPOX para darnos lecciones.
aupaatu
Donde habrá visto el Patriota Cruzado Babascal al ejercito Palestino.
Los número de muertos en la supuesta guerra no cuadran .
Gaza muertos palestinos entre 200.000 y 600.000 desprendiendo del que quien cuente
Y 860 soldados de Israel han muerto desde el inicio de la guerra en la Franja, incluyendo más de 400 durante los combates en Gaza.
#14 Piscardomorao
Ninguna sorpresa, la violencia de género no existe y lo de Gaza no es un genocidio según VOX.

Pero los descerebrados que los votan los seguirán votando.
#20 AlexGuevara
Claro, los nazis luchaban por espacio vital de Alemania….
