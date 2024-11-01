La portavoz de VOX tras el informe de la ONU argumenta que el genocidio implica la eliminación de un pueblo por motivos raciales o religiosos pero que lo que hay es una guerra por un territorio

Rodríguez de Millán criticó también la actitud del Gobierno respecto a Palestina, acusándolo de utilizar el tema como distracción de otros problemas internos, como la corrupción. “Es una cortina de humo”, sostuvo. Además, condenó la protesta que interrumpió La Vuelta Ciclista, atribuyendo su organización a simpatizantes del presidente Pedro Sánchez.
Y lo de que hay una guerra por un territorio...
A ver, para empezar eso implica reconocer que los israelíes le están robando la tierra a los palestinos. Eso ya merecería castigo de la ONU.
Y segundo, eso se lo puede creer quien nunca ve noticias sobre el día a día, cómo… » ver todo el comentario
Si los voxtrencos creen en cielo e infierno, que sepan que tienen el infierno ganado.
Me recueda mucho a cuando los nazis se quedaban con las obras de arte de las casas de los judíos o cuando se quedaban con sus dientes de oro en las cámaras de gas.
¿De verdad piensa que está justificando algo?
Los número de muertos en la supuesta guerra no cuadran .
Gaza muertos palestinos entre 200.000 y 600.000 desprendiendo del que quien cuente
Y 860 soldados de Israel han muerto desde el inicio de la guerra en la Franja, incluyendo más de 400 durante los combates en Gaza.
Pero los descerebrados que los votan los seguirán votando.