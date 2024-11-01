La portavoz de VOX tras el informe de la ONU argumenta que el genocidio implica la eliminación de un pueblo por motivos raciales o religiosos pero que lo que hay es una guerra por un territorio

Rodríguez de Millán criticó también la actitud del Gobierno respecto a Palestina, acusándolo de utilizar el tema como distracción de otros problemas internos, como la corrupción. “Es una cortina de humo”, sostuvo. Además, condenó la protesta que interrumpió La Vuelta Ciclista, atribuyendo su organización a simpatizantes del presidente Pedro Sánchez.