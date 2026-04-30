El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio para volver a EE.UU

El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para volver a Estados Unidos, luego de haber sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes. El buque, que ha permanecido desde el 10 de junio de 2025, fuera de Estados Unidos cumpliendo con diversas misiones en Europa y finalmente frente a las costas de Irán, volverá en las próximas semanas, de acuerdo con medios locales.