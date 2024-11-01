edición general
Pornhub y el Internet con el que crecí

La verificación de la mayoría de edad obligatoria será una de las transformaciones más profundas de Internet en la próxima década.

Cehona #1 Cehona
Ahora será PornVpn
Supercinexin #6 Supercinexin *
Es asombroso la de normativas, regulaciones, bloqueos de redes, sanciones a países, confiscaciones, juicios rapidísimos con sentencias en tiempo récord, recogidas de impuestos, desembolsos de miles de millones instantáneos y, en general, la de cosas que se pueden hacer en éste Mundo Facundo cuando existe la voluntad política de hacerlas.

Mientras tanto, tu jefe explotándote, Israel exterminando niños, los millonettis llevándose su dinero a otros países para no pagar impuestos y tú pagándole hipotecas de usura a bancos y fondos de inversión o, peor aún, no pudiendo ni siquiera tener casa propia...

...porquejque no se pué haser ná, el mundo ej asín, no se pué haser ná. No seas demagogo y no pidas lo imposible, sé realista y jódete.
TonyStark #2 TonyStark *
antes para acceder al porno tenías que meterte en las news (usenet)... eso sí, ahí podías encontrar de todo, absolutamente todo, hasta lo más extremo. El del artículo poco profundizó en la internet a 56kbps. Es verdad que no existía la mierda de los algoritmos que solo están ahí para volverte un adicto, pero el porno salvaje ya estaba ahí
jdmf #3 jdmf
Antes no te vendían una revista "picante" en el kiosco si no enseñabas el carnet, no te dejan entrar a una sala X,... Ahora el acceso al porno es tan fácil que cuesta controlar como evitar que tu hijo de 9 años lo vea.
No será una única medida, ya nada es así de fácil como pedir el carnet.
Habrá que regular el acceso a redes sociales, e incluso que su contenido esté clasificado por edad (no puede ser que no te dejen ver una película de Pajares pero sí puedas ver las tetas de…   » ver todo el comentario
Wachoski #5 Wachoski
#3 como puede un niño de 9 años acceder a porno?

Será que tiene móvil, no? O que mira tu móvil sin nada de control, no?

Los míos no tienen móvil, acceden a internet con control, y cuando puedan tener acceso a esto,... Pues al menos, ya habremos hablado del tema.

Que aún así, me parece que puede ser muy nocivo, si.

Que tetas en tik tok? No lo uso mucho, pero no vi nunca pechos ni nada
#4 la_gusa
Una falacia del artículo es que había menos contenido extremo. No había videos pero en aquel momento la pornografía infantil era legal, había sitios populares con fotos de autopsias, yonkis.com tenía artículos sobre zoolfilia...
