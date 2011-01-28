El populismo contra el Green Deal se paga en la factura

“La lección que España puede dar al resto de Europa es que la apuesta por las energías renovables va en beneficio de las pymes, de los autónomos, de las familias, de las viviendas de nuestro país.” “El sábado pasado, gracias a la apuesta por las energías renovables que el gobierno español ha realizado en los últimos ocho años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio-hora, mientras que en las principales economías europeas superaba los 100 euros.”
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Reducción de las primas un 30% con efectos retroactivo
reve.aeeolica.org/2011/01/28/zapatero-desenchufa-la-industria-fotovolt
Te lo explica Miguel Sebastián
www.ecoticias.com/energias-renovables/90794_noticia-medio-ambiente-err
www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-aspectos-economicos-legales-ad
DEL ZAPATERO NO NOS FALLES .... AL ZAPATERO NO NOS FOLLES