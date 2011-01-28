El populismo contra el Green Deal se paga en la factura

“La lección que España puede dar al resto de Europa es que la apuesta por las energías renovables va en beneficio de las pymes, de los autónomos, de las familias, de las viviendas de nuestro país.” “El sábado pasado, gracias a la apuesta por las energías renovables que el gobierno español ha realizado en los últimos ocho años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio-hora, mientras que en las principales economías europeas superaba los 100 euros.”