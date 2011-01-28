edición general
4 meneos
13 clics

El populismo contra el Green Deal se paga en la factura

“La lección que España puede dar al resto de Europa es que la apuesta por las energías renovables va en beneficio de las pymes, de los autónomos, de las familias, de las viviendas de nuestro país.” “El sábado pasado, gracias a la apuesta por las energías renovables que el gobierno español ha realizado en los últimos ocho años, el precio de la electricidad era de 14 euros el megavatio-hora, mientras que en las principales economías europeas superaba los 100 euros.”

| etiquetas: ue , electrificación , gas , petroleo , dependencia
3 1 1 K 25 politica
4 comentarios
3 1 1 K 25 politica
Format_C #1 Format_C
Todo gracias al apoyo de pp y vox por las renovables estos años :troll: :troll: :troll:
2 K 30
#2 Murciegalo
#1 y conviene no olvidar NUNCA que el primer decreto del gobierno Rajoy fué el del hachazo a las renovables.
1 K 28
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Se aprobó en el Congreso en el 2011, pero era el último decreto de Zapatero.
Reducción de las primas un 30% con efectos retroactivo
reve.aeeolica.org/2011/01/28/zapatero-desenchufa-la-industria-fotovolt
Te lo explica Miguel Sebastián
www.ecoticias.com/energias-renovables/90794_noticia-medio-ambiente-err
0 K 12
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Te recuerdo la carta que le enviaron los inversores fotovoltaicos a Zapatero en diciembre de 2010 tras su último decreto
www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-aspectos-economicos-legales-ad

DEL ZAPATERO NO NOS FALLES .... AL ZAPATERO NO NOS FOLLES
0 K 12

menéame