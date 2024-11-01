Pontón alerta: “Si el PP mantiene su política forestal, Galicia volverá a arder”

BNG advirtió que Rueda, “ha dejado claro” en el Parlamento que mantendrá la misma política forestal y de abandono del rural. Una estrategia que, conduce a la “terrible conclusión de que Galicia seguirá ardiendo” sin abordar las causas estructurales de los incendios. Pontón lanzó este mensaje tras reunirse con representantes de la plataforma "Por un monte galego con futuro", que convocan una manifestación este domingo en Santiago. “El PP no va a rectificar porque no le importa Galicia. Hay que obligarlo con la movilización social”.
| etiquetas: incendios galicia , bng-movilización social
La pasta por encima de todo.