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Ponerse un traje de oso para defraudar más de 141.000 dólares a un seguro de coche parecía creíble. Hasta que dejó de serlo
Hay historias que parecen escritas para no ser creídas. Todo empieza con un coche de lujo, un supuesto ataque de oso en mitad de California y unas imágenes
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#1
thorpedo
Hay que ser cutre para tener ese coche e intentar que cuele algo tan burdo.
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#2
thror
El video no me va, asi que lo busque por otro lado..
www.youtube.com/watch?v=tm7yM5xbeqQ
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