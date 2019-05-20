edición general
Polonia sienta en el banquillo a un obispo acusado de encubrimiento de abusos en un juicio sin precedentes

El obispo de la diócesis polaca de Tarnów (sur), Andrzej Jeż, compareció este miércoles ante un tribunal en la sesión inaugural de un juicio sin precedentes en la historia de Polonia, el primero contra un obispo en activo acusado por encubrir casos de abusos. El caso se refiere a los delitos cometidos por dos sacerdotes bajo la autoridad del obispo: Stanisław P., quien abusó de al menos 95 niños desde la década de 1980, y el clérigo Tomasz K., que agredió sexualmente a un número indeterminado de menores de 15 años.

Y eso que Polonia es un país donde la iglesia católica casi tiene más peso que en España, y se atreven a juzgar a un obispo!!!!! Enhorabuena!!!!... y suerte....
Un reciente informe de la diócesis de Sosnowiec (sur) reveló la existencia de al menos 50 víctimas y 29 agresores solamente en esa diócesis.
La iglesia siempre ha sido un nido de depredadores,nunca se sabrá la cifra exacta de cuantas han sido las victimas inocentes que cayeron en sus garras.
