Polonia sienta en el banquillo a un obispo acusado de encubrimiento de abusos en un juicio sin precedentes  

El obispo de la diócesis polaca de Tarnów (sur), Andrzej Jeż, compareció este miércoles ante un tribunal en la sesión inaugural de un juicio sin precedentes en la historia de Polonia, el primero contra un obispo en activo acusado por encubrir casos de abusos. El caso se refiere a los delitos cometidos por dos sacerdotes bajo la autoridad del obispo: Stanisław P., quien abusó de al menos 95 niños desde la década de 1980, y el clérigo Tomasz K., que agredió sexualmente a un número indeterminado de menores de 15 años.