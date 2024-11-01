Polonia mira a España para su mortero ligero

Adam Świerkowski firmaba ayer un artículo en Defence24 que merece nuestra atención porque no aborda sólo una futura compra polaca, sino que también apunta a una oportunidad industrial relevante para España. La información trasladada a los compañeros al medio de Świerkowski sugiere que el WOT (Wojska Obrony Terytorialnej -Mando de las Fuerzas de Defensa Territorial polacas-) quiere priorizar la adquisición de morteros autopropulsados de 120 mm antes de cerrar el debate de los de 105 mm.
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De hecho, www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest El Centre Delàs publica un estudio en el que señala que no hay un embargo real y que el Gobierno español no ha anulado ningún contrato adjudicado tras octubre de 2023 a la industria armamentística israelí