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Polonia mira a España para su mortero ligero

Adam Świerkowski firmaba ayer un artículo en Defence24 que merece nuestra atención porque no aborda sólo una futura compra polaca, sino que también apunta a una oportunidad industrial relevante para España. La información trasladada a los compañeros al medio de Świerkowski sugiere que el WOT (Wojska Obrony Terytorialnej -Mando de las Fuerzas de Defensa Territorial polacas-) quiere priorizar la adquisición de morteros autopropulsados de 120 mm antes de cerrar el debate de los de 105 mm.

| etiquetas: polonia , morteros , españa , sistema español
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6 comentarios
2 1 1 K 22 DEFENSA
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Lo mejor para hacer alioli casero. Polacos listos. :troll:
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woody_alien #2 woody_alien
#1 Lo mejor para enfoscar paredes :troll:
1 K 24
#6 Albarkas
#1 Demasiadas vocales para ellos. Si no lleva por lo menos una docena de consonantes seguidas y sin orden aparente no están tranquilos :troll: :troll: :troll:
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#3 tierramar *
Malas noticias. La producción de armas, y que el enriquecimiento de unos cuantos dependa de su venta, es uno de los factores que fuerzan a que haya guerras, a las cuáles, no van los que se benefician y las provocan sino la población, que encima paga las armas.
De hecho, www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest El Centre Delàs publica un estudio en el que señala que no hay un embargo real y que el Gobierno español no ha anulado ningún contrato adjudicado tras octubre de 2023 a la industria armamentística israelí
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Gry #5 Gry
#3 Yep, las fábricas de armas deberían ser del Estado y venderse a los países aliados a precio de coste.
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curaca #4 curaca
Cuando he leído el titular pensaba que se estaba refiriendo a algún tipo de hormigón...
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menéame