Polonia mira a España para su mortero ligero

Adam Świerkowski firmaba ayer un artículo en Defence24 que merece nuestra atención porque no aborda sólo una futura compra polaca, sino que también apunta a una oportunidad industrial relevante para España. La información trasladada a los compañeros al medio de Świerkowski sugiere que el WOT (Wojska Obrony Terytorialnej -Mando de las Fuerzas de Defensa Territorial polacas-) quiere priorizar la adquisición de morteros autopropulsados de 120 mm antes de cerrar el debate de los de 105 mm.