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Polonia lanza su televisión pública para combatir la propaganda en el espacio postsoviético
El Ministerio de Exteriores polaco amplía las emisiones de Telewizja Polska (TVP) con la objetivo de contrarrestar la desinformación del Kremlin.
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#1
Suleiman
Ahora pondrán su propia propaganda...
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#2
JackNorte
#1
Esta asesorando el MAR de la Ayuso , libertaaaaaaaaaaadd
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