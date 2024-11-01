Por qué los políticos odian a esta filósofa. Simone Weil  

En este vídeo se presenta a la filósofa Simone Weil como una voz incómoda para el mundo político actual. Una pensadora que no se conformó con teorías abstractas, sino que trabajó en fábricas, participó en la resistencia y cuestionó la lógica de los partidos tradicionales. Se desgranan sus críticas al partidismo como “máquina de fabricar pasión colectiva” y a la democracia de partidos como un sistema que puede atropellar la verdad y la justicia al priorizar el poder sobre lo que es justo. Weil plantea que la política auténtica exige pensamiento