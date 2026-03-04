Políticos de izquierda piden la salida de Europa de la OTAN ante los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán. (ING)

La hipocresía de la narrativa de la UE no pasó desapercibida para los parlamentarios de la izquierda europea. Al dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los eurodiputados del partido progresista español Podemos criticaron la reacción general de la UE. «La ofensiva llevada a cabo por EE. UU. e Israel —dos potencias nucleares— representa un crimen de agresión y un grave ataque contra la Carta de la ONU, la soberanía de Irán y la paz regional y global», advirtieron las eurodiputadas Irene Montero e Isabel Serra.