Políticos de izquierda piden la salida de Europa de la OTAN ante los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán. (ING)

La hipocresía de la narrativa de la UE no pasó desapercibida para los parlamentarios de la izquierda europea. Al dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los eurodiputados del partido progresista español Podemos criticaron la reacción general de la UE. «La ofensiva llevada a cabo por EE. UU. e Israel —dos potencias nucleares— representa un crimen de agresión y un grave ataque contra la Carta de la ONU, la soberanía de Irán y la paz regional y global», advirtieron las eurodiputadas Irene Montero e Isabel Serra.

#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Quién tendría que salir de la OTAN sería EE.UU., no Europa
1 K 22
#6 MenéameApesta
#5 Claro, porque lo de expandir la oTAN hacia el este fue una decisión de Europa, no?
1 K 22
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#6 ¡Sí! ¡De todos esos países del este de Europa que se dieron de hostias para ser los primeros en ingresar en la OTAN, porque querían evitar lo que está ocurriendo en Ucrania!
2 K 24
#8 MenéameApesta
#7 Claro, son los que mandan en la OTAN y los que financiaron las revoluciones de colores...
0 K 11
FunFrock #10 FunFrock
#6 La decisión de Atacar un país de Europa fue de quien inició ese país. Se ve que ahora la culpa de asesinar civiles, militares y 4 años de guerra es por la OTAN
0 K 9
#15 MenéameApesta
#10 Suelta alguna otra soflama para evitar contestar a la pregunta.
0 K 11
EGraf #16 EGraf
#10 hay gente en meneame que culpa a la OTAN hasta del aumento del precio del café
0 K 11
FunFrock #17 FunFrock
#16 Si, estar al lado de Rusia, por alguna razón es algo bueno. No se pq.
0 K 9
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Zazis de MNM: es una tontería pensar que Rusia va a atacar a Polonia y las Repúblicas Bálticas. Son miembros de la OTAN, y los rusos saben que no tienen ni media leche contra la OTAN.
También Zazis de MNM: ¡¡¡RUSIA ESTÁ DERROTANDO A LA OTAN EN UCRANIA!!!
También Zazis de MNM: ¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
0 K 9
aupaatu #12 aupaatu *
Un referéndum de verdad sobre la OTAN que nos coloco la dictadura franquista y que Felipón primero dijo de entrada No y se convirtió en Si tras una charla con el encargado de turno del Imperio.
La democracia si no es participativa y solo se puede votar a papá o mamá no cumple los requisitos de una democracia, donde el pueblo soberano participa de las decisiones que van cambiar su futuro.
0 K 9
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Unos pringaos sin a penas representación ni credibilidad.
0 K 9
FunFrock #1 FunFrock
el aumento del gasto militar en Europa será bastante alto. ¿Van a querer tb esa subida de gasto militar?
0 K 9
#3 MenéameApesta
#1 Aumenta el gasto cuando conviertes a los enemigos de EEUU en tus enemigos. Si no ya me dirás tú qué enemigos tiene Europa.
1 K 22
FunFrock #5 FunFrock
#3 ¿enemigos en Europa?
Ninguno
Es más, en Europa no tenemos ninguna guerra
1 K 18
obmultimedia #13 obmultimedia
#5 Ucrania y Rusia.
Si tenemos una guerra en suelo europeo.
0 K 11
#14 PerritaPiloto
Quién sobra en el OTAN es EEUU. Es una alianza defensiva, según los papeles. Y EEUU es quien inicia un montón de guerras contra todo el mundo.

Ahora mismo sus aliados, que no son de la OTAN, son los que están pareciendo las consecuencias de su ataque conjunto con Israel a Irán.

Estados Unidos ha demostrado que es un socio no confiable y tenemos demasiada dependencia de ellos. Hay que desacoplarse.
0 K 7
#2 Barriales
Zanahorio, calienta que sales al cadalso.
0 K 7

