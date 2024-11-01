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Política y miedo
Las derechas extremistas desacomplejadas explotan el miedo social y espolean el odio como no pasaba desde los años treinta y cuarenta.
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