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Política y miedo

Política y miedo

Las derechas extremistas desacomplejadas explotan el miedo social y espolean el odio como no pasaba desde los años treinta y cuarenta.

| etiquetas: miedo , sociedad , derechas
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